"Оценка на сотни лет старше предыдущих расчетов": ученые перечислили возраст календаря Мая

Благодаря лазерному картографированию, ученые выяснили, что 260-дневному календарю племени Мая может быть более 3 тысяч лет

О новом исследовании ученых пишут в журнале Science. Ученые установили новые объекты, благодаря которым жители племени Мая, жившего в Мексике и Центральной Америке, высчитывали дни. Исследование показывает, что древний календарь, который использовали культуры Мая и Ольмеков, может датироваться еще 1100 годом до нашей эры, на столетие раньше предыдущих оценок.

260-дневный календарь, или cholq'ij (повестка дней), был найден только в регионе Мая в Мексике и Центральной Америке. Хронометристы фиксировали течение времени посредством комбинаций из 13 чисел и 20 символов, всегда в одной последовательности. (Например, 6 января 2023 будет "6 Кролик" в соответствии с cholq'ij).

Видео дня

Теперь мы знаем, что календарные дни соответствуют выравниванию звезд, архитектурным особенностям зданий и природным достопримечательностям. Свидетельства о настоящем изобретении происходили из фрески из Гватемалы, где нашли фрагмент с иероглифами, датированный 300 годом до нашей эры.

"Мы знаем, что он очень стар. У нас просто не было прямых доказательств этого", – сказал Дэвид Стюарт, эпиграфист из Техасского университета, не участвовавший в новом исследовании.

Этот уникальный промежуток времени, возможно, помог племени делать решения, связанные с сельским хозяйством, религией, политикой и т.д. Май также использовали другой календарь, известный как haab, который состоит из 365 дней и соответствует солнечному циклу.

В надежде найти более устойчивые доказательства Иван Шпрайц, археолог из Института антропологических и пространственных исследований в Словении, обратился к методу лазерного картографирования, известному как лидер, который может выявить древние структуры — и их космические ориентации — скрытые под густыми растениями.

Благодаря этому методу удалось обнаружить около 500 древних памятников, по которым вычисляли дни древнее племя Мая. Большинство из достопримечательностей пока не исследованы.

Команда ученых обнаружила, что большинство комплексов демонстрируют выравнивание восток-запад, и почти 90% из них имеют архитектурные точки, выравнивающиеся с восходом солнца в определенные даты. Чаще всего эти рассветы приходятся на 11 февраля и 29 октября по григорианскому календарю, между которыми 260 дней.

Древнейшие из этих комплексов датируются примерно 1100 годом до нашей эры, в эпоху, известную как период формирования, что свидетельствует о том, что 260-дневный календарь по крайней мере такой же старый.

Другие памятники, указывавшие на восход солнца, имели интервалы в 130 дней – половину календаря. И все же расположение других памятников соответствовало восходам солнца, разделенным кратными 13 или 20 дням, что отражало 13 чисел и 20 знаков календарной системы обозначения и соответствовало равноденствиям и солнцестояниям.

Ориентация некоторых комплексов также соответствовала циклам Венеры и Луны, связанным с сезоном дождей и выращиванием кукурузы. Другие комплексы, кажется, не имели конкретной ориентации, что вызывает больше вопросов других возможных космологических выравниваний.

"Что меня поражает так это то, что существует эта закономерность и последовательная закономерность… с самого начала, и они продолжаются столетиями на протяжении всей истории архитектуры Мая", – говорит Дэвид Стюарт.

Новые результаты представляют убедительные доказательства того, что календарь Майя возник еще до того, как ученые получили фактические доказательства этого.

"Увидеть это в архитектурном плане – фантастически", – резюмировал ученый.

Древнейшие постройки, которые изучали исследователи, принадлежали к тому времени, когда группы только начинали переходить от образа жизни охотников-собирателей к сельскохозяйственному. Выращивание кукурузы только начало приобретать большее значение, и 260-дневный календарь также мог быть полезным, чтобы указать, когда определенных ресурсов будет больше, говорит он.

Ученые считают, что cholq'ij тесно связан с хронометражем цикла роста кукурузы, основного продукта как древних, так и современных мезоамериканских культур, а также с беременностью человека, который длится около 260 дней.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!