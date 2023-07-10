Маляр: у Бахмуті ЗСУ взяли росіян в оточення. Карта фронту

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті. За її словами, ворог у Бахмуті перебуває в оточенні українськими силами.

"У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", – сказала Маляр.

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Що стосується східного напрямку, за тиждень звільнена від ворога площа становила 24 кв. км (вдалося відбити 4 кв. км територій).

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На південному напрямку шляхом наступальних дій бійці ЗСУ просунулися на певних ділянках в глиб противника. Звільнено від ворога 168,6 кв. км (за тиждень відбили 10,2 кв. км території).

Тим часом генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі підтвердив слова Маляр, що ворог у Бахмуті в пастці.

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони… Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", – зауважив Сирський.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським окупантам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.