Березень буде 'гарячим', але незабаром Україна зможе повернути Крим: астролог дав прогноз до кінця року

Російські окупанти ще будуть завдавати ударів по Україні, але їм не вдасться досягти бажаних цілей. Нового масштабного наступу ворога також не буде.

Про це ТСН.ua заявив астролог Володимир Бадіян. "Є світло в кінці тунелю. Будуть прильоти, але вони не завдадуть сильної шкоди нашій енергетиці… Березень буде "гарячим", але не "гарячішим", ніж був лютий. 99%, що нового наступу не буде", – сказав він.

За словами астролога, гостра фаза війни в Україні має закінчитися у середині чи наприкінці травня поточного року. Питання щодо так званих "ДНР" та "ЛНР" можуть вирішувати ще довго – до 4-6 років, ймовірно, дані території можуть отримати особливий статус. Питання Криму вирішиться швидше – до кінця 2023 року.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.