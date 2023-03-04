Март будет 'горячим', но вскоре Украина сможет вернуть Крым: астролог дал прогноз до конца года

Российские оккупанты еще будут наносить удары по Украине, но им не удастся достичь желаемых целей. Нового масштабного наступления врага также не будет.

Об этом ТСН.ua заявил астролог Владимир Бадиян. "Есть свет в конце тоннеля. Будут прилеты, но они не нанесут сильного ущерба нашей энергетике… Март будет "горячим", но не "горячее", чем был февраль. 99%, что нового наступления не будет", – сказал он.

По словам астролога, острая фаза войны в Украине должна закончиться в середине или конце мая текущего года. Вопрос относительно так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут решать еще долго – до 4-6 лет, вероятно, данные территории могут получить особый статус. Вопрос Крыма решится быстрее – уже до конца 2023 года.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.