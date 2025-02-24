Березневий курс долара: економіст розповів, до чого готуватися українцям

Після досягнення мінімальних показників на міжбанківському ринку гривня почала зміцнюватися, однак цей процес, ймовірно, не буде тривалим. У березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а євро – у діапазоні 43,0 – 45,0 грн/євро.

Таку оцінку в коментарі для Главреду надав кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський.

"Фактори, що раніше спричинили девальвацію гривні, досі залишаються актуальними. В Україні триває війна, ворог атакує промислові об’єкти, інфраструктуру та житлові будинки. Багато індустріальних регіонів або окуповані, або знаходяться під постійними обстрілами. Часті відключення електроенергії на промислових підприємствах призводять до зниження виробництва та зростання собівартості продукції", – пояснив експерт.

На його думку, можливості для подальшого зміцнення гривні є досить обмеженими. Попит на іноземну валюту тимчасово зменшився через уповільнення ділової активності на початку року, але ситуація може змінитися в будь-який момент. Негативні новини, ескалація бойових дій чи удари по критичній інфраструктурі можуть знову спровокувати підвищений попит на долар і послаблення гривні.

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"Дефіцит у зовнішній торгівлі залишається серйозною проблемою, і покривається переважно за рахунок продажу валютних резервів. Стабільність курсу національної валюти напряму залежить від зовнішнього фінансування. Оскільки в 2025 році Україна, ймовірно, не отримає фінансової підтримки від США, основна надія покладається на європейські країни. Якщо вони не скоротять обсяги допомоги, це дозволить зберегти валютні резерви та утримати курс гривні на відносно стабільному рівні", – пояснив Олександр Хмелевський.

Експерт наголошує, що Національний банк України контролює курс гривні, тому його подальша динаміка залежатиме від дій регулятора. Найімовірніше, різкої девальвації не відбудеться, оскільки НБУ прагне запобігти стрімкому зростанню інфляції.

Прогнозований курс на міжбанку в березні:

Долар США – 41,7-43,0 грн/долар

– 41,7-43,0 грн/долар Євро – 43,0-45,0 грн/євро.

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