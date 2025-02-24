Мартовский курс доллара: экономист рассказал, к чему готовиться украинцам

После достижения минимальных показателей на межбанковском рынке гривна начала укрепляться, однако этот процесс, по всей вероятности, не будет длительным. В марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 – 43,0 грн/долл., а евро – в диапазоне 43,0 – 45,0 грн/евро.

Такую оценку в комментарии Главреду дал кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

"Факторы, ранее повлекшие девальвацию гривны, до сих пор остаются актуальными. В Украине продолжается война, враг атакует промышленные объекты, инфраструктуру и жилые дома. Многие индустриальные регионы либо оккупированы, либо находятся под постоянными обстрелами. Частые отключения электроэнергии на промышленных предприятиях приводят к снижению".

По его мнению, возможности для дальнейшего укрепления гривны достаточно ограничены. Спрос на иностранную валюту временно снизился из-за замедления деловой активности в начале года, но ситуация может измениться в любой момент. Негативные новости, эскалация боевых действий или удары по критической инфраструктуре могут снова спровоцировать повышенный спрос на доллар и ослабление гривны.

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"Дефицит во внешней торговле остается серьезной проблемой, и покрывается преимущественно за счет продажи валютных резервов. Стабильность курса национальной валюты напрямую зависит от внешнего финансирования. Поскольку в 2025 году Украина, вероятно, не получит финансовой поддержки от США, основная надежда возлагается на европейские страны. Если они не сократят объемы помощи Хмелевский.

Эксперт отмечает, что Национальный банк Украины контролирует курс гривны, поэтому его дальнейшая динамика будет зависеть от действий регулятора. Скорее всего, резкой девальвации не произойдет, поскольку НБУ стремится предотвратить стремительный рост инфляции.

Прогнозируемый курс на межбанке в марте:

Доллар США – 41,7-43,0 грн/доллар

– 41,7-43,0 грн/доллар Евро – 43,0-45,0 грн/евро.

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