Маска для омолодження шкіри своїми руками: витратите копійки

Рис – це не тільки смачна і корисна крупа, але й чудовий натуральний засіб для догляду за шкірою обличчя. Рисова маска містить у собі багато корисних речовин, які допомагають омолоджувати, зволожувати й тонізувати шкіру.

Корисні речовини, що містяться в рисі:

Кераміди – це білки, які допомагають утримувати вологу в шкірі.

Вітаміни групи B – допомагають покращувати колір обличчя і стимулювати регенерацію клітин.

Амінокислоти – допомагають зміцнювати шкіру і роблять її більш еластичною.

Фолієва кислота – допомагає захищати шкіру від пошкодження.

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Рецепти рисових масок для обличчя:

Рисова маска з медом і молоком

Ця маска допоможе зволожити й пом'якшити шкіру.

Інгредієнти:

1 столова ложка рисового борошна

1 чайна ложка меду

1 чайна ложка молока

Спосіб приготування:

Змішайте рисове борошно, мед і молоко до однорідної маси. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя і шиї. Залиште маску на 20 хвилин. Змийте маску теплою водою.

Рисова маска з оливковою олією

Ця маска допоможе покращити колір обличчя і розгладити дрібні зморшки.

Інгредієнти:

1 столова ложка рисового борошна

1 столова ложка оливкової олії

Спосіб приготування:

Змішайте рисове борошно й оливкову олію до однорідної маси. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя і шиї. Залиште маску на 20 хвилин. Змийте маску теплою водою.

Рисова маска з фруктами або овочами

Для того, щоб додати додаткові корисні речовини до рисової маски, можна додати в неї фрукти або овочі. Наприклад, можна додати в маску подрібнений банан, ківі, яблуко, моркву, картоплю або огірок.

Поради для застосування рисових масок для обличчя:

Маски краще наносити на шкіру, яка попередньо була очищена від макіяжу та забруднень.

Для досягнення найкращого результату, маски слід наносити на шкіру 1-2 рази на тиждень.

Після змивання маски, нанесіть на шкіру крем для зволоження.

Рисові маски – це простий і ефективний спосіб омолодити шкіру обличчя. Вони не тільки допомагають розгладити зморшки, але й покращують колір обличчя і роблять шкіру більш еластичною.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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