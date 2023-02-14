Масове поховання з обезголовленими рештками тіл розкопали археологи у Словаччині

У Словаччині археологи дослідили доісторичну братську могилу, в якій містилися рештки 38 людей. Біля кісток не знайшли черепів (за винятком одного – він належав дитині).

Розкопки проводила команда з Центру спільних досліджень (CRC) Кільського університету (CAU) та Археологічного інституту Словацької академії наук, які проводили дослідження на місці Врабле-Вельке Лехембі – одному з найбільших поселень раннього неоліту в Центральній Європі.

Як повідомляє HeritageDaily, цьому похованню може бути 7000 років.

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Досліджуючи рештки, вчені дійшли висновку, що люди могли бути обезголовлені під час жорстокої війни. Також можливо, що голови були навмисно видалені вже після смерті.

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Археологи намагаються зрозуміти, чому голови були відтяті – чи це було попередженням, похоронним ритуалом чи способом вшанування померлих.

Антрополог з Кільського університету (Німеччина) Катаріна Фукс, яка працювала на розкопках, зауважила, що ці безголові тіла відрізняються від традиційних поховань, знайдених раніше у тому ж регіоні.За її словами, рештки збереглися достатньо добре, тож науковці мали змогу дослідити кістки шиї, перший хребець, що знаходився безпосередньо під черепом – він був недоторканим. Це свідчить про те, що голови були відрубані дуже гострими інструментами.

Катаріна Фукс в коментарі BusinessInsider зауважила, що якби цих людей обезголовили мечем або сокирою, то на рештках можна було помітити порізи, а хребці в областях шиї були б пошкоджені.

Фахівець Мартін Фурхольт з CAU сказав, що ця знахідка викликає багато питань. Зокрема, кілька кісток були розміщені "в іншому анатомічному положенні", тож це може свідчити, що вже скелетовані тіла були покладені в середину траншеї, щоб звільнити місце для нових.

"Може здатися очевидним припустити різанину з людськими жертвами, можливо, навіть у зв’язку з магічними чи релігійними ідеями. Військові конфлікти також можуть відігравати роль, наприклад, конфлікти між сільськими громадами або навіть у цьому великому населеному пункті. Можливо, ці люди стали жертвами мисливців за головами, чи їхні односельці практикували особливий культ смерті, який не мав нічого спільного з міжособистісним насильством", – прокоментувала знахідку керівниця проєкту доктор Марія Вундерлік.

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