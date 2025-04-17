Масові перевірки від податкової у 2025: хто першим попаде під приціл

Починаючи з 2025 року, податкова знову активізує перевірки бізнесу. Особливу увагу приділятимуть платникам з підвищеним рівнем ризику, представникам e-commerce, а також компаніям, які демонструють активну діяльність, але подають звіти про збитки.

Це пов’язано з тим, що у 2023 році завершився мораторій на податкові перевірки. Про це пише сайт "Економічні новини".

Підстави для проведення перевірок чітко визначені у Податковому кодексі. Найпоширенішими серед них є:

звернення щодо повернення ПДВ;

здійснення валютних чи зовнішньоекономічних операцій;

скарги з боку партнерів або контрагентів;

підозра у взаємодії з фіктивними фірмами;

розбіжності між задекларованими доходами та витратами;

регулярне декларування збитків при активній господарській діяльності.

Перевірки також стосуватимуться компаній, які не подають звітність із трансфертного ціноутворення або ж зверталися до податкових органів із заявами після проведення попередніх перевірок.

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Скільки перевірок заплановано

Відповідно до затвердженого плану-графіка Державної податкової служби, у 2025 році передбачено проведення:

3492 перевірки юридичних осіб

1028 перевірок фізичних осіб

266 перевірок щодо ПДФО, ЄСВ і військового збору

До переліку зазвичай потрапляють компанії, що сплачують податки у менших обсягах порівняно з іншими представниками тієї ж галузі.

Онлайн-торгівлю перевірятимуть особливо ретельно

Починаючи з 1 березня 2025 року, Державна податкова служба офіційно контролює інтернет-торгівлю. Якщо особа протягом року здійснила чотири й більше продажів, це вже прирівнюється до ведення підприємницької діяльності. У такому випадку необхідно зареєструвати ФОП, регулярно звітувати та сплачувати податки в розмірі 23%.

Несанкціонована підприємницька активність розцінюється як ухилення від сплати податків.

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Які зміни готує влада

Як повідомив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у 2025 році плануються ще суворіші нововведення:

повна фіскалізація ФОПів (всі – з РРО);

контроль служб таксі та доставки;

боротьба з зарплатами "в конвертах";

доступ податкової до банківських рахунків.

Всі ці дії, за поясненнями уряду, спрямовані на підвищення прозорості ринкових процесів та забезпечення додаткових надходжень до держбюджету.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила сплати податків.

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