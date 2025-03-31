Несподівані податкові сюрпризи для ФОП: що варто перевірити, щоб уникнути боргів

Фізичні особи-підприємці мають право працювати також як наймані працівники. Закон надає ФОПам можливість офіційного працевлаштування і навіть передбачає пільгу щодо єдиного соціального внеску.

Однак існує високий ризик виникнення боргу з ЄСВ через недостатню увагу. Про це повідомили експерти порталу 7eminar.

Пільга з ЄСВ

З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці знову зобов’язані сплачувати ЄСВ, тобто добровільні внески вже не є актуальними. Однак збереглася пільга для підприємців, які працюють за наймом: роботодавець повинен сплачувати ЄСВ за працівника на рівні не менше мінімальної суми (1 760 грн у 2025 році).

Це передбачено Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пільга поширюється як на ФОПів, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, так і на тих, хто користується загальною системою. Двічі сплачувати ЄСВ (як підприємець і найманий працівник) не потрібно.

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Чому може виникнути борг

Однак є ймовірність появи непередбаченого боргу. Якщо найм або звільнення працівника відбулося не з 1 числа місяця, роботодавець нарахує ЄСВ пропорційно відпрацьованим дням, що може бути менше мінімальної суми. ФОП, не звернувши увагу на цю особливість, почне покривати платежі лише з наступного місяця.

Це може призвести до виникнення боргу, про який платник не знатиме одразу. Борг буде поступово збільшуватися, що може призвести до блокування рахунків.

"Законодавство не передбачає доплату різниці між сплаченим внеском і мінімальною сумою, а також сплату ЄСВ пропорційно дням до працевлаштування на основне місце роботи", – пояснили експерти порталу.

Це означає, що ФОП має самостійно визначити базу для нарахування ЄСВ за місяці, коли роботодавець сплачував неповні мінімальні внески, і самостійно внести суму, не меншу за 1 760 грн у Пенсійний фонд.

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