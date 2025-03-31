Неожиданные налоговые сюрпризы для ФЛП: что стоит проверить, чтобы избежать долгов

Физические лица-предприниматели имеют право работать также как наемные работники. Закон предоставляет ФЛП возможность официального трудоустройства и даже предусматривает льготу по единому социальному вкладу.

Однако существует высокий риск возникновения долга по ЕСВ из-за недостаточного внимания. Об этом сообщили эксперты портала 7eminar.

Льгота из ЕСВ

С 1 января 2025 года физические лица-предприниматели вновь обязаны платить ЕСВ, то есть добровольные взносы уже не актуальны. Однако сохранилась льгота для работающих по найму предпринимателей: работодатель должен платить ЕСВ за работника на уровне не менее минимальной суммы (1 760 грн в 2025 году).

Это предусмотрено Законом "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Льгота распространяется как на ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, так и на тех, кто пользуется общей системой. Дважды платить ЕСВ (как предприниматель и наемный работник) не нужно.

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Почему может возникнуть долг

Однако есть вероятность появления непредвиденного долга. Если найм или увольнение работника произошло не с 1 числа месяца, работодатель начислит ЕСВ пропорционально отработанным дням, что может быть меньше минимальной суммы. ФЛП, не обратив внимания на эту особенность, начнет покрывать платежи только со следующего месяца.

Это может привести к возникновению долга, о котором плательщик не узнает сразу. Долг будет постепенно увеличиваться, что может привести к блокированию счетов.

"Законодательство не предусматривает доплаты разницы между уплаченным взносом и минимальной суммой, а также уплаты ЕСВ пропорционально дням до трудоустройства на основное место работы", – пояснили эксперты портала.

Это означает, что ФЛП должен самостоятельно определить базу для начисления ЕСВ за месяцы, когда работодатель платил неполные минимальные взносы, и самостоятельно внести сумму не менее 1 760 грн в Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине были введены новые правила уплаты налогов.

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