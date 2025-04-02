Что изменится в расчете помощи малообеспеченным семьям в апреле

В 2025 году размер помощи малоимущим семьям в Украине увеличился, несмотря на то, что прожиточный минимум, влияющий на объем помощи, согласно принятому 19 ноября госбюджету-2025, остался неизменным.

Подробнее о помощи малоимущим семьям в апреле 2025 года читайте на сайте Фактов. Помощь малоимущим семьям предоставляется при условии, что совокупный доход семьи не превышает гарантированный уровень прожиточного минимума.

Как рассчитать прожиточный минимум для семьи?

Чтобы определить прожиточный минимум для семьи, необходимо составить прожиточные минимумы каждого члена семьи.

Например, для семьи из двух взрослых и двух детей (четырех и восьми лет) прожиточный минимум в 2025 году составит:

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц × 2 + прожиточный минимум для детей до 6 лет + прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет

То есть: 3028 грн + 3028 грн + 2563 грн + 3196 грн = 11815 грн.

Размер пособия будет равен разнице между этой суммой и совокупным доходом семьи.

С 1 января вступил в силу Закон о государственном бюджете Украины на 2025 год, предусматривающий увеличение уровня прожиточного минимума для малообеспеченных семей на 5%.

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Новые показатели уровня обеспечения прожиточного минимума в 2025 году:

Для трудоспособных лиц – 60% от прожиточного минимума (ранее 55%, повышение с 1665,4 грн до 1816,8 грн).

Для детей – 145% соответствующего прожиточного минимума (для детей до 6 лет выросло с 3 588,2 грн до 3 716,35 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн).

Для лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100%.

В 2025 году в поддержку малоимущих семей планируется выделить 19,7 млрд грн. По словам представителей Минсоцполитики, этих средств хватит для поддержки наиболее уязвимых категорий семей.

Изменения в назначении помощи малоимущим семьям

С 1 марта 2024 вступили в силу изменения в порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям (постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года).

Раньше помощь не назначалась, если в семье были трудоспособные лица без официального трудоустройства или без уплаты ЕСВ в течение трех месяцев до обращения.

Это приводило к тому, что помощь не могли получить семьи потерявших работу переселенцев или семьи украинских мигрантов, вернувшихся из-за границы.

После смены помощь может назначаться на шесть месяцев:

Семьям, вернувшимся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей.

Семьям ВПЛ, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Однако, чтобы поощрить экономическую активность, трудоспособные безработные члены семьи должны трудоустроиться или стать на учет в центре занятости в течение двух месяцев после получения пособия.

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