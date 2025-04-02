Армия РФ совершила массированную атаку на Харьков: загорелся масштабный пожар, ранены, среди них - младенец (фото)

В ночь на 2 апреля враг нанес удар по Харькову, о чем сообщила Харьковская областная прокуратура, опубликовав последствия атаки. По данным правоохранителей, город был атакован дронами "Герань 2".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в соцсетях. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в результате массированного обстрела российских войск в Холодногорском районе Харькова зафиксировано от 13 до 15 попаданий.

Основной удар пришелся на промысловую зону, где пожары охватили около 2000 квадратных метров складских и производственных помещений. Также получили повреждения около 20 частных домов.

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По словам Чубенко, в результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе 9-месячный младенец.

Чубенко также продемонстрировал фрагменты дрона "Герань 2", найденные на месте одного из ударов, подтвердив использование этого типа беспилотника во время атаки.

Напомним, утром 21 марта армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами.

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