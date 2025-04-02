Апрельские надбавки для педагогов: кто получит дополнительные 2 000 грн
Каждый учитель Александрийской общины будет ежемесячно получать дополнительные 2 000 гривен к своей основной заработной плате. Первые выплаты поступят уже в апреле 2025 года.
Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.
"В последние три месяца я лично вел переговоры с руководителями предприятий и налогоплательщиками, чтобы найти финансовые ресурсы для поддержки педагогов. Сегодня мы уже говорим не о планах, а о достигнутом результате – нам удалось найти возможность реализовать эту инициативу", – заявил Сергей Кузьменко.
Также он сообщил, что на сессии городского совета, намеченной на 3 апреля, обратится к депутатам с просьбой одобрить это решение.
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Таким образом, уже с апреля педагогические работники, работающие в:
- школах,
- детских садах,
- заведениях внешкольного образования
будут получать ежемесячную надбавку в размере 2000 гривен из местного бюджета. Речь идет о педагогах, работающих в заведениях Александрийского общества Кировоградской области.
"Это не масштабное решение на уровне страны, но это конкретный шаг, который мы можем сделать уже сейчас – для тех, кто ежедневно заботится о наших детях!" – подчеркнул городской голова Александрии.
Какие дополнительные выплаты получат педагоги в 2025 году?
Согласно постановлению Кабинета Министров №1286, в Украине введена обязательная доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях. Выплаты составят:
- 1 000 гривен в месяц (1 300 грн до налогообложения) – с 1 января 2025;
- 2 000 гривен в месяц (2 600 грн до налогообложения) – с 1 сентября 2025 года.
Эта норма будет действовать до конца года, в котором будет отменено или прекращено военное положение.
Доплата будет начисляться пропорционально педагогической нагрузке всем работникам образовательной сферы, работающим в:
- начальных школах;
- гимназиях;
- лицеях (включая специализированные);
- специальных школах;
- учебно-реабилитационных центрах и структурных подразделениях.
В конце декабря 2024 правительство выделило 4,6 млрд гривен на финансирование этой инициативы, что позволит обеспечить выплаты учителям в первой половине 2025 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая категория учителей может рассчитывать на получение прибавки в 100% к зарплате.
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