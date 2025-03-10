В Україні професія вчителя англійської мови має високий попит: на сайтах з працевлаштування можна знайти сотні вакансій. Деякі роботодавці пропонують таким фахівцям заробітну плату до 50 000 грн.

Про це пише OBOZ.UA. Так, одна з компаній, що організовує курси англійської мови, готова платити викладачам від 15 000 до 52 000 грн. Основні вимоги:

знання англійської на рівні не нижче Advanced;

досвід роботи з дорослими учнями.

Центр іноземних мов відкрив вакансію викладача англійської мови із зарплатою від 20 000 до 50 000 грн. Серед основних вимог:

рівень англійської не нижче Advanced/Proficiency;

навички планування та проведення уроків;

вища освіта (філологія, викладання, переклад), але ключову роль відіграють глибокі знання мови та педагогічні здібності.

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Українським вчителям пропонують 50 тис. грн заробітної плати: який предмет потрібно викладати. Джерело: robota.ua

Школа розмовної англійської для дорослих запрошує до співпраці викладача англійської мови із заробітною платою до 50 000 грн. Вимоги до претендента:

досвід викладання не менше трьох років;

вища освіта за спеціальністю "філолог" або "перекладач";

знання англійської на рівні B2 і вище.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Українцям пропонують зарплату понад 40 тисяч за роботу з дому.

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