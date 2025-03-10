В Украине профессия учителя английского языка пользуется высоким спросом: на сайтах по трудоустройству можно найти сотни вакансий. Некоторые работодатели предлагают таким специалистам заработную плату до 50 000 грн.

Об этом пишет OBOZ.UA. Так, одна из компаний, организующая курсы английского языка, готова платить преподавателям от 15 000 до 52 000 грн. Основные требования:

знание английского на уровне не ниже Advanced;

опыт работы со взрослыми учащимися.

Центр иностранных языков открыл вакансию преподавателя английского с зарплатой от 20 000 до 50 000 грн. Среди основных требований:

уровень английского не ниже Advanced/Proficiency;

навыки планирования и проведения уроков;

высшее образование (филология, преподавание, перевод), но ключевую роль играют глубокие знания и педагогические способности.

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Украинским учителям предлагают 50 тыс. грн заработной платы: какой предмет нужно преподавать. Источник: robota.ua

Школа разговорного английского для взрослых приглашает к сотрудничеству преподавателя английского с заработной платой до 50 000 грн. Требования к соискателю:

опыт преподавания не менее трех лет;

высшее образование по специальности "филолог" или "переводчик";

знание английского на уровне B2 и выше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украинцам предлагают зарплату более 40 тысяч за работу из дома.

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