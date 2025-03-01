Українцям пропонують зарплату понад 40 тисяч за роботу з дому: кого шукають

Віддалена робота стає все більш популярною в Україні завдяки можливості заробляти гарні гроші, не виходячи з дому. Зокрема, деякі роботодавці готові платити понад 40 тис. грн своїм співробітникам.

Наприклад, готельна управляюча компанія шукає менеджера з туризму з оплатою від 50 000 до 60 000 грн. Основні обов'язки включають продаж за вхідними зверненнями покупців через дзвінки та повідомлення в Instagram і Facebook. Вимоги: досвід продажу туристичних послуг, зокрема телефоном, від 2 років.

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Інша компанія, що продає товари для краси та здоров'я, шукає менеджера з продажів з оплатою від 20 000 до 50 000 грн. Вимоги: хороші комунікативні навички та наявність ноутбука або ПК, навушників з гарнітурою та дротового інтернету.

Рекламна компанія пропонує позицію менеджера по роботі з клієнтами з оплатою від 15 000 до 45 000 грн, залежно від кількості залучених клієнтів.

Раніше ми розповідали, що українцям пропонують роботу з дуже вигідними умовами.

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