Українські ветерани без роботи: що стримує працевлаштування та які зміни можливі

Ринок праці відчуває гостру нестачу кадрів, однак ветерани стикаються зі значними труднощами у працевлаштуванні. Основними перешкодами є невідповідність професійних навичок, стан здоров’я та психологічні бар’єри.

У 2024 році з 726 зареєстрованих безробітних ветеранів змогли знайти роботу лише 167 осіб, що підкреслює масштаб проблеми та потребу у комплексному підході до її розв’язання. Як повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості в коментарі ЗМІ, багато військових після повернення додому стикаються з труднощами адаптації та не можуть одразу повернутися до звичного ритму життя.

Ветерани стикаються з медичними, психологічними та соціальними викликами, що ускладнює їхню адаптацію. Деякі з них потребують тривалої реабілітації, інші відчувають труднощі через втрату навичок або зміну життєвих пріоритетів. Основні фактори, які ускладнюють їхнє працевлаштування:

Фізичні обмеження – чимало військових після повернення з фронту мають поранення чи інвалідність, що звужує коло доступних професій.

– чимало військових після повернення з фронту мають поранення чи інвалідність, що звужує коло доступних професій. Брак цивільного досвіду – деякі ветерани не мали роботи у цивільному секторі або їхня попередня професія нині не є затребуваною.

– деякі ветерани не мали роботи у цивільному секторі або їхня попередня професія нині не є затребуваною. Психологічні бар’єри – повернення до звичайного життя може супроводжуватися ПТСР, підвищеною тривожністю та іншими наслідками бойового досвіду, що впливає на професійну діяльність.

– повернення до звичайного життя може супроводжуватися ПТСР, підвищеною тривожністю та іншими наслідками бойового досвіду, що впливає на професійну діяльність. Непридатність військових навичок – досвід, отриманий на службі, часто складно застосувати у цивільних сферах.

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Через ці обставини ветерани часто змушені конкурувати за робочі місця на менш вигідних умовах, що ускладнює їхню адаптацію до цивільного ринку праці. Як повідомляє Львівський обласний центр зайнятості, у 2024 році послугами з працевлаштування скористалися 955 учасників бойових дій:

726 ветеранів отримали статус безробітного;

645 осіб отримували виплати з безробіття;

працевлаштовано лише 167 осіб, з яких 127 знайшли роботу за допомогою служби зайнятості.

Попри вжиті заходи, більшість ветеранів залишаються без стабільного заробітку або змушені покладатися на тимчасову фінансову допомогу. Ситуація не зазнала змін і в січні 2025 року:

260 ветеранів звернулися по підтримку;

202 з них мали статус безробітного;

160 отримували допомогу з безробіття.

Ці дані свідчать, що проблема працевлаштування ветеранів не вирішується швидко, і багато з них залишаються у складному фінансовому становищі навіть після повернення до мирного життя. Незважаючи на труднощі, ветерани, які прагнуть освоїти нову професію, активно проходять перекваліфікацію та здобувають затребувані спеціальності. У 2024 році 91 учасник бойових дій завершив професійне навчання та отримав нову кваліфікацію:

тракторист-машиніст;

водій автотранспортних засобів;

слюсар з ремонту рухомого складу;

електромонтер;

фахівець із кібербезпеки;

бармен;

механік;

юрист;

охоронник;

оператор котельні.

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Крім того, частина ветеранів проходить стажування безпосередньо на підприємствах у сферах охорони, ремонту техніки, машинобудування та торгівлі. Водночас не всі військові готові або можуть змінювати професію. Дехто прагне працювати за попередньою спеціальністю, однак через зміну економічних умов чи проблеми зі здоров’ям це не завжди можливо.

Для багатьох ветеранів робота за наймом не є найкращим варіантом, тому вони звертають увагу на можливість започаткування власного бізнесу. У 2024 році 99 ветеранів із Львівської області отримали фінансову допомогу для створення або розвитку підприємницької діяльності, загальний обсяг підтримки склав 50,2 млн грн. Це дозволило відкрити 190 нових робочих місць, що не лише забезпечило роботою самих ветеранів, а й дало можливість працевлаштувати інших людей. Найпопулярнішими напрямками стали:

сільське господарство (овочівництво, тваринництво);

ремонт техніки та автомобілів;

будівельні послуги;

виробництво продуктів харчування;

IT-сектор та консалтинг.

Варто зазначити, що підприємництво підходить не всім. Для відкриття власної справи необхідні не лише початкові інвестиції, а й певні знання, досвід і психологічна готовність до ризиків.

Проблема працевлаштування ветеранів залишатиметься актуальною ще багато років після завершення війни. Попри значний попит на робочу силу, потреби ринку праці часто не відповідають можливостям ветеранів. І хоча існує багато програм підтримки, їхня ефективність поки що залишається недостатньою – значна кількість учасників бойових дій так і не знаходить свого місця в мирному житті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні пропонують понад 50 тисяч гривень за роботу без досвіду.

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