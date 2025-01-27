Робота з дому: кому в Україні готові платити більше 40 тисяч гривень

В Україні зростає популярність віддаленої роботи. Це пояснюється можливістю отримувати хорошу зарплату, працюючи з дому. Деякі роботодавці пропонують співробітникам зарплати від 40 тисяч гривень і більше.

Наприклад, одна з організацій, що займається публікацією наукових матеріалів, шукає редактора для роботи з науковими журналами та статтями. Заробітна плата варіюється від 35 000 до 55 000 гривень. Основні вимоги до кандидатів:

володіння англійською мовою на рівні В2;

навички редагування та форматування текстів.

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Компанія, що спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі, запрошує на посаду менеджера з продажу із зарплатою від 30 000 до 80 000 гривень. Обов’язковою вимогою є успішний досвід роботи у сфері В2В-продажів. Водночас новий працівник має пройти адаптаційний період, який відбуватиметься в офісі компанії.

Готельна керуюча компанія шукає менеджера з туризму із зарплатою від 50 000 до 60 000 гривень. Основним завданням буде продаж за "вхідними теплими запитами клієнтів", зокрема через дзвінки, а також повідомлення у соціальних мережах, таких як Instagram та Facebook. Процес генерації запитів уже налагоджений. Кандидату необхідний досвід продажу туристичних послуг, зокрема телефоном, щонайменше два роки.

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