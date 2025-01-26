До 40 тисяч та бронь: українцям пропонують роботу з дуже вигідними умовами

В Україні наразі доступні численні вакансії для пенсіонерів із достойним рівнем оплати праці. Зокрема, у Києві відкрито позицію електромеханіка із зарплатою до 40 тисяч гривень на місяць.

Ця вакансія розміщена на популярному сайті для пошуку роботи. Кандидату пропонують не лише стабільну оплату, а й можливість отримання броні.

Основними обов’язками електромеханіка є пайка та монтаж комплектуючих деталей, вимірювання параметрів за допомогою спеціальних приладів, налаштування і тестування виготовлених вузлів, а також прокладання кабелів і проводів для забезпечення коректного підключення та роботи обладнання.

Від кандидата очікують знання в галузі електротехніки й електроніки, а також вміння працювати з такими інструментами, як паяльник, тестер, вольтметр, шурупокрут та інші електричні пристрої.

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Що пропонує компанія:

Стабільна оплата: на випробувальному періоді – 22 000 грн, після чого ставка збільшується та доповнюється бонусами, що дозволяє заробляти від 25 000 грн і більше.

Зручне місце роботи, розташоване в центрі міста.

Фіксований графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00.

з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00. Часткова компенсація обідів – 50% вартості бере на себе компанія.

– 50% вартості бере на себе компанія. Можливості для професійного та кар’єрного зростання.

Вільний дрес-код.

Безкоштовні чай, кава та печиво на робочому місці.

Ця вакансія відкрита також для пенсіонерів, оскільки основна вимога – вміння працювати з електротехнікою. Жодних вікових обмежень роботодавець не встановлює.

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