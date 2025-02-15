Украинские ветераны без работы: что сдерживает трудоустройство и какие изменения возможны

Рынок труда испытывает острую нехватку кадров, однако ветераны сталкиваются со значительными трудностями в трудоустройстве. Основными препятствиями являются несоответствие профессиональных навыков, здоровье и психологические барьеры.

В 2024 году из 726 зарегистрированных безработных ветеранов смогли найти работу только 167 человек, что подчеркивает масштаб проблемы и потребность в комплексном подходе к ее решению. Как сообщили во Львовском областном центре занятости в комментарии СМИ, многие военные по возвращении домой сталкиваются с трудностями адаптации и не могут сразу вернуться к привычному ритму жизни.

Ветераны сталкиваются с медицинскими, психологическими и социальными вызовами, что затрудняет их адаптацию. Некоторые из них нуждаются в длительной реабилитации, другие испытывают трудности из-за потери навыков или изменения жизненных приоритетов. Основные факторы, усложняющие их трудоустройство:

Физические ограничения – многие военные по возвращении с фронта имеют ранения или инвалидность, что сужает круг доступных профессий.

– многие военные по возвращении с фронта имеют ранения или инвалидность, что сужает круг доступных профессий. Нехватка гражданского опыта – некоторые ветераны не имели работы в гражданском секторе или их предыдущая профессия в настоящее время не востребована.

– некоторые ветераны не имели работы в гражданском секторе или их предыдущая профессия в настоящее время не востребована. Психологические барьеры – возвращение в обычную жизнь может сопровождаться ПТСР, повышенной тревожностью и другими последствиями боевого опыта, влияющего на профессиональную деятельность.

– возвращение в обычную жизнь может сопровождаться ПТСР, повышенной тревожностью и другими последствиями боевого опыта, влияющего на профессиональную деятельность. Непригодность военных навыков – опыт, полученный на службе, часто сложно использовать в гражданских сферах.

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В силу этих обстоятельств ветераны часто вынуждены конкурировать за рабочие места на менее выгодных условиях, что затрудняет их адаптацию к гражданскому рынку труда. Как сообщает Львовский областной центр занятости, в 2024 году услугами по трудоустройству воспользовались 955 участников боевых действий:

726 ветеранов получили статус безработного;

645 человек получали выплаты по безработице;

трудоустроено только 167 человек, из которых 127 нашли работу с помощью службы занятости.

Несмотря на принятые меры, большинство ветеранов остаются без стабильного заработка или вынуждены полагаться на временную финансовую помощь. Ситуация не претерпела изменений и в январе 2025 года:

260 ветеранов обратились за поддержкой;

202 из них имели статус безработного;

160 получали пособие по безработице.

Эти данные свидетельствуют, что проблема трудоустройства ветеранов не решается быстро, и многие остаются в сложном финансовом положении даже после возвращения к мирной жизни. Несмотря на трудности, ветераны, стремящиеся освоить новую профессию, активно проходят переквалификацию и получают востребованные специальности. В 2024 году 91 участник боевых действий завершил профессиональную учебу и получил новую квалификацию:

тракторист-машинист;

водитель автотранспортных средств;

слесарь по ремонту подвижного состава;

электромонтер;

специалист по кибербезопасности;

бармен;

механик;

юрист;

охранник;

оператор котельной.

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Кроме того, часть ветеранов проходит стажировку непосредственно на предприятиях в сфере охраны, ремонта техники, машиностроения и торговли. В то же время, не все военные готовы или могут менять профессию. Некоторые хотят работать по предварительной специальности, однако из-за изменения экономических условий или проблем со здоровьем это не всегда возможно.

Для многих ветеранов работа по найму не является лучшим вариантом, поэтому они обращают внимание на возможность создания собственного бизнеса. В 2024 году 99 ветеранов из Львовской области получили финансовую помощь для создания или развития предпринимательской деятельности, общий объем поддержки составил 50,2 млн. грн. Это позволило открыть 190 новых рабочих мест, что обеспечило не только работой самих ветеранов, но и дало возможность трудоустроить других людей. Самыми популярными направлениями стали:

сельское хозяйство (овощеводство, животноводство);

ремонт техники и автомобилей;

строительные услуги;

производство продуктов питания;

IT-сектор и консалтинг.

Следует отметить, что предпринимательство подходит не всем. Для открытия собственного дела необходимы не только первоначальные инвестиции, но и знания, опыт и психологическая готовность к рискам.

Проблема трудоустройства ветеранов будет оставаться актуальна еще много лет после завершения войны. Несмотря на значительный спрос на рабочую силу, потребности рынка труда часто не отвечают возможностям ветеранов. И хотя существует много программ поддержки, их эффективность пока остается недостаточной – значительное количество участников боевых действий так и не находит своего места в мирной жизни.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта.

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