В Украине резко упали цены на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине цены на помидоры уже упали до уровня, значительно ниже прошлогоднего. При этом их стоимость продолжает падать, снизившись на 17% только за неделю.

Как сообщает сайт EastFruit, спрос на тепличные томаты в Украине продолжал резко падать. По словам представителей рынка, ситуация в сегменте томатов оставалась неутешительной для трейдеров, поскольку основные закупки осуществлялись крупными розничными сетями, но в небольших объемах - лишь для поддержания ассортимента. К тому же предложение овощей значительно выросло из-за активных поставок продукции из Турции.

В нынешних условиях продавцы были вынуждены снижать цены на тепличные томаты. Сейчас импортные овощи из Турции продаются по 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем неделю назад.

Читайте также: В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

Следует отметить, что сейчас в Украине помидоры продаются в среднем на 12% дешевле, чем в конце марта 2024 года. При этом участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен, поскольку поставки томатов остается стабильным, а уровень продаж все еще невысокий.

Цены в супермаркетах, по информации издания "Минфин". Красные помидоры (1 кг):

Auchan – 125,00 грн

Metro – 109,10 грн

Novus – 104,00 грн

Megamarket – 163,20 грн

средняя цена – 125,33 грн.

Помидоры розовые (1 кг):

Auchan – 129,90 грн.

Metro – 249,50 грн.

средняя цена – 189,70 грн.

Помидоры сливка (1 кг):

Auchan – 139,90 грн.

Megamarket – 197,50 грн.

средняя цена – 168,70 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!