Новые тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто из украинцев будет платить по 6,48 грн за киловатт

В апреле тарифы на электроэнергию останутся на том же уровне, однако для отдельных категорий украинцев стоимость возрастет. Некоторым потребителям придется платить 6,48 гривны за каждый киловатт электроэнергии.

Основная часть потребителей будет платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время для владельцев трехзонных счетчиков стоимость составит 6,48 гривны за киловатт-час, сообщает "24 Канал" со ссылкой на правительственное постановление №632.

В периоды пиковой нагрузки, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость электроэнергии составит 6,48 гривны за киловатт-час.

В полупиковые часы владельцы таких счетчиков будут платить 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночное время, с 23:00 до 7:00, тариф будет снижаться до 1,728 гривны.

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Какова стоимость электроэнергии для владельцев двухзонного счетчика

Владельцы двухзонных счетчиков будут платить за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток. В период с 7:00 до 23:00 стоимость будет составлять 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночное время, с 23:00 до 7:00, она уменьшится до 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, апрель будет последним месяцем, когда домохозяйства с электроотоплением смогут пользоваться специальными тарифами. Если месячное потребление не превышает 2000 киловатт-часов, стоимость составит 2,64 гривны за киловатт-час. В случае превышения этого объема тариф вырастет до 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно будет платить за свет с 1 мая.

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