Пенсия по возрасту или по инвалидности: украинцам рассказали, какая из выплат выгоднее

Украинские пенсионеры имеют возможность претендовать на две пенсии одновременно. Однако согласно действующему законодательству, получать разрешено только одну из этих выплат.

Пенсионер имеет право самостоятельно определить, какую именно пенсию будет получать. Об этом пишет UAportal, ссылаясь на ПФУ.

Как сейчас распределяются выплаты между пенсиями по возрасту и по инвалидности:

лица с инвалидностью I группы получают полный размер пенсии по возрасту (100%);

для инвалидов II группы предусмотрено 90% от пенсионной выплаты по возрасту;

люди с инвалидностью III группы могут рассчитывать на 50% пенсии по возрасту.

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Таким образом, для людей с инвалидностью I и II группы пенсионные выплаты могут оказаться более выгодными, чем по возрасту. В то же время лицам с III группой инвалидности стоит рассмотреть возможность получения пенсии по возрасту.

"Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии", – говорится в сообщении ПФУ.

Кроме того, следует учитывать возраст человека. Если инвалидность была установлена в молодом возрасте, дополнительный страховой стаж будет значительным. Соответственно, переход на пенсию по возрасту может оказаться невыгодным.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.

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