Ледяной шторм в Канаде оставил сотни тысяч людей без света (фото)

В Канаде сильный ледяной шторм, прошедший в северной части Онтарио в выходные, оставил без электроэнергии более 400 тысяч потребителей. В некоторых общинах из-за непогоды объявили чрезвычайное положение.

Об этом информирует CBС News. По данным компании Hydro One, отключение электроснабжения зафиксировано в центральных и восточных районах провинции. Восстановительные работы могут занять несколько дней.

Больше всего пострадали Барри, Ориллия, озера Каварта, Питерборо и Кингстон. Министерство охраны окружающей среды Канады сообщает, что толщина льда местами достигает 25 мм в Линдсе, 20 мм в Питерборо, 19 мм в Ориллии и 15 мм в Барри.

Метеоролог Кристина Кретчман отметила, что шторм нанес значительные повреждения. "Было много сообщений о поваленных деревьях и ветвях, некоторые из которых повредили дома или электроопоры", - добавила она.

Из-за шторма несколько муниципалитетов объявили чрезвычайное положение, пытаясь справиться с массовыми отключениями электроэнергии, сваленными деревьями и сложными дорожными условиями.

Город Питерборо объявил чрезвычайное положение в воскресенье и открыл четыре пункта для пострадавших жителей, два из которых работают круглосуточно. Людей призывают избегать ненужных поездок.

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Город Оро-Медонте также ввел чрезвычайное положение: все дороги перекрыты через поваленные деревья, оборваны линии электропередач и обломки.

Кроме того, чрезвычайное положение объявлено в округе Маскока после длительного периода ледяного дождя, который повлиял на электроснабжение и затруднил доступ к дорогам.

С начала шторма электроэнергию уже восстановили более 257 тысяч потребителей.

Напомним, зима возвращается в Украину.

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