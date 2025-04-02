Как получить статус ВПЛ и какова материальная компенсация

Система выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) является важным элементом социальной поддержки в сложных условиях, таких как вооруженные конфликты или природные катастрофы. Выплаты направлены на помощь тем, кто вынужден покинуть свое место жительства из-за угрозы жизни.

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) — гражданин Украины, иностранец или апатрид, легально проживающий на территории Украины и вынужденный покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта, оккупации, насилия, нарушения прав или катастрофы. Важно, что человек не уезжает за границу, а перемещается в пределах страны в поисках безопасного места. Об этом пишет ЭП.

Начиная с 2014 года, статус ВПЛ могли получить жители Донецкой, Луганской областей и Крыма. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году перечень областей расширен, включая Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и другие области. Актуальный перечень можно проверить на правительственном портале.

Для получения помощи необходимо подтвердить статус ВПЛ путем подачи заявки через приложение "Действие" или в местные административные центры. Выплаты предоставляются тем, кто выехал из зон боевых действий или чье жилье повреждено из-за боевых действий.

Ежемесячные выплаты для взрослых составляют 2000 грн, а для детей и людей с инвалидностью – 3000 грн. В 2025 году поддержка будет предоставляться только социально уязвимым группам: людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, многодетным семьям и т.д. Выплаты автоматически продлены на полгода для категорий, которые не могут работать, в том числе пенсионеров и лиц с инвалидностью.

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С целью поддержки ВПО, снимающих жилье, правительство предусмотрело субсидию. Ее размер зависит от региона и дохода семьи. Если расходы по аренде превышают 20% дохода, семья может получить помощь. Даже безработные переселенцы имеют право на субсидию при сотрудничестве со службой занятости.

Помощь оказывают международные организации, в частности, Международный Комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Эстонский совет по делам беженцев. Они обеспечивают гуманитарную и финансовую поддержку переселенцев в разных регионах Украины.

Правительство также направляет дополнительное финансирование на программы поддержки украинцев, которые возвращаются на Родину после вынужденного выезда за границу.

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