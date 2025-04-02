Новые налоговые правила для ФЛП в Украине: что нужно знать предпринимателям

Украинские предприниматели впервые будут заполнять обновленную декларацию, включающую расчет военного сбора. С 1 апреля для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют новые требования по налоговой отчетности.

Приказ Министерства финансов, который утвердил новые формы деклараций для всех групп плательщиков единого налога, вступил в силу 20 февраля. Согласно обновленным налоговым разъяснением, предприниматели должны подавать отчетность не позднее чем через 40 дней после завершения отчетного квартала. Об этом пишет OBOZ.UA.

Учитывая это, предельный срок подачи деклараций за І квартал 2025 года – 10 мая. Однако, поскольку этот день приходится на субботу, в соответствии с нормами Налогового кодекса, срок отчетности переносится на первый рабочий день после выходного. Следовательно, подать декларации необходимо до 12 мая (понедельника).

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Кроме этого, до 20 числа необходимо уплатить единый налог и военный сбор в размере 1% от дохода. Также, независимо от группы, предприниматели обязаны перечислить ЕСВ не позднее 21 апреля, при этом минимальная сумма за квартал составляет 5280 грн. Важно отметить, что в 2025 году ЕСВ остается обязательным платежом, даже если доход отсутствует, однако для отдельных категорий плательщиков будут предусмотрены исключения:

пенсионеры;

мобилизованные;

пленные;

лица с инвалидностью;

имеющие основное место работы с уплатой ЕСВ.

Размер ЕСВ определяется как 22% от базы начисления, которая не может быть ниже минимальной заработной платы (МЗП). Поскольку в апреле 2025 года минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, предприниматели обязаны ежемесячно платить не менее 1760 грн единого социального взноса.

В случае несвоевременной уплаты ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от задолженной суммы, а также начисление пени – 0,1% за каждый день просрочки. Если ФЛП I и II групп несвоевременно перечислят военный сбор, им грозит штраф в размере 50% от неуплаченной суммы, что составляет 400 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должны учесть предприниматели при закрытии ФЛП в 2025 году.

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