Важлива інформація для ФОПів, які закриваються у 2025 році: що обов'язково потрібно знати

Фізичні особи-підприємці, які на початку 2025 року завершують свою діяльність або переходять на загальну систему оподаткування, втратять можливість повернутися на спрощену систему до кінця цього року. Перехід на єдиний податок дозволяється лише один раз упродовж календарного року.

На це звернув увагу експерт із питань оподаткування ФОПів Михайло Смокович. Він підкреслив: "Якщо ви виявите бажання відновити діяльність у 2025 році, то отримати єдиний податок не вийде раніше, ніж до 1 січня 2026 року". Про це пише OBOZ.UA.

Обмеження не стосується підприємців, які подали заяву про припинення діяльності ФОП у грудні 2024 року та або повністю закрили його, або з 1 січня перейшли на загальну систему оподаткування. "У такому разі у 2025 році можна знову працювати на єдиному податку", – пояснив експерт, відповідаючи на відповідне запитання.

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Смокович також нагадав, що в лютому для ФОПів є кілька важливих дедлайнів, коли необхідно сплатити податки або подати звітність. Зокрема:

до 10 лютого – подача декларації платника єдиного податку для ФОП 3-ї групи за 2024 рік, а також податкового розрахунку щодо найманих працівників;

до 19 лютого – сплата єдиного податку у розмірі 5% для ФОП 3-ї групи за четвертий квартал 2024 року;

до 20 лютого – сплата єдиного податку за лютий: 302,80 грн для 1-ї групи, 1600 грн для 2-ї групи; а також сплата військового збору для цих груп у розмірі 800 грн.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

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