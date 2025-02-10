Важная информация для ФЛП, которые закрываются в 2025 году: что обязательно нужно знать

Физические лица-предприниматели, которые в начале 2025 года завершают свою деятельность или переходят на общую систему налогообложения, потеряют возможность вернуться на упрощенную систему до конца этого года. Переход на единый налог разрешается только один раз в течение календарного года.

На это обратил внимание эксперт по вопросам налогообложения ФЛП Михаил Смокович. Он подчеркнул: "Если вы изъявите желание возобновить деятельность в 2025 году, то получить единый налог не получится раньше, чем до 1 января 2026 года". Об этом пишет OBOZ.UA.

Ограничение не касается предпринимателей, которые подали заявление о прекращении деятельности ФЛП в декабре 2024 года и либо полностью закрыли его, либо с 1 января перешли на общую систему налогообложения. "В таком случае в 2025 году можно снова работать на едином налоге", – пояснил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

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Смокович также напомнил, что в феврале для ФЛП есть несколько важных дедлайнов, когда необходимо уплатить налоги или подать отчетность. В частности:

до 10 февраля – подача декларации плательщика единого налога для ФЛП 3-й группы за 2024 год, а также налогового расчета по наемным работникам;

до 19 февраля - уплата единого налога в размере 5% для ФЛП 3-й группы за четвертый квартал 2024 года;

до 20 февраля - уплата единого налога за февраль: 302,80 грн для 1-й группы, 1600 грн для 2-й группы; а также уплата военного сбора для этих групп в размере 800 грн.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, как ФЛП не платить лишние налоги.

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