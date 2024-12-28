Залишилось 3 дні: у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки

В Україні триває процес відновлення державних реєстрів після масштабної хакерської атаки. Починаючи з 1 січня, фізичні особи-підприємці мають сплатити обов’язкові податки, такі як єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і військовий збір. Ті, хто не хоче цього робити, повинні звернутися до податкової з відповідною заявою.

Як повідомили OBOZ.UA в Міністерстві юстиції, наразі в Україні неможливо тимчасово закрити ФОП через відключення державних реєстрів. "Моя порада, якщо до 1 січня реєстри не запрацюють: написати до Податкової служби офіційне звернення з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1445 про те, що реєстри не працювали і ви не змогли закрити фізичну особу – підприємця. У ній зазначити, щоб вони зупинили нарахування податків", – зазначили за номером гарячої лінії Мін'юсту.

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За останніми даними, понад чверть українських ФОПів планують припинити свою діяльність, причому 7% мають намір зробити це до кінця 2024 року. Лише кожен п’ятий підприємець зіштовхнувся з бізнес-проблемами, тоді як близько двох третин вказали на підвищення податків як основну причину закриття. Загалом спостерігається тенденція, коли на кожен новостворений ФОП припадає два закритих.

Деякі ФОПи залишаються "сплячими", тобто не отримують доходу від підприємницької діяльності протягом тривалого часу, але все ще зареєстровані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Водночас з 1 січня ФОПи, незалежно від того, чи отримують вони дохід, повинні сплачувати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску, що становить 22% від мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, розмір внеску складе 1760 грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді прийняли закон про історичне підвищення податків.

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