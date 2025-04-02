Нові податкові правила для ФОПів в Україні: що потрібно знати підприємцям

Українські підприємці вперше заповнюватимуть оновлену декларацію, що включає розрахунок військового збору. З 1 квітня для фізичних осіб-підприємців (ФОП) діють нові вимоги щодо податкової звітності.

Наказ Міністерства фінансів, який затвердив нові форми декларацій для всіх груп платників єдиного податку, набув чинності 20 лютого. Згідно з оновленим податковим роз’ясненням, підприємці мають подавати звітність не пізніше ніж через 40 днів після завершення звітного кварталу. Про це пише OBOZ.UA.

Враховуючи це, граничний термін подання декларацій за І квартал 2025 року – 10 травня. Однак, оскільки цей день припадає на суботу, відповідно до норм Податкового кодексу, строк звітування переноситься на перший робочий день після вихідного. Отже, подати декларації необхідно до 12 травня (понеділка).

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Окрім цього, до 20 числа необхідно сплатити єдиний податок та військовий збір у розмірі 1% від доходу. Також, незалежно від групи, підприємці зобов’язані перерахувати ЄСВ не пізніше 21 квітня, при цьому мінімальна сума за квартал становить 5280 грн. Важливо зазначити, що у 2025 році ЄСВ залишається обов’язковим платежем, навіть якщо дохід відсутній, проте для окремих категорій платників будуть передбачені винятки:

пенсіонери;

мобілізовані;

полонені;

особи з інвалідністю;

ті, хто має основне місце роботи зі сплатою ЄСВ.

Розмір ЄСВ визначається як 22% від бази нарахування, яка не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату (МЗП). Оскільки у квітні 2025 року мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, підприємці зобов’язані щомісяця сплачувати щонайменше 1760 грн єдиного соціального внеску.

У разі несвоєчасної сплати ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% від заборгованої суми, а також нарахування пені – 0,1% за кожен день прострочення. Якщо ФОПи I та II груп несвоєчасно перерахують військовий збір, їм загрожує штраф у розмірі 50% від несплаченої суми, що становить 400 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мають врахувати підприємці при закритті ФОП у 2025 році.

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