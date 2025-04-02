Правительство дало разрешение бронировать до 75% работников критической коммунальной инфраструктуры

Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предприятиям, обеспечивающим функционирование объектов критической инфраструктуры жизнеобеспечения, бронировать до 75% своего персонала. Нововведение касается работников, которые занимаются теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, а также вывозом твердых бытовых отходов.

Уровень бронирования таких специалистов увеличен с 50% до 75%, что позволит снизить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг и обеспечить стабильную работу предприятий в условиях военного положения. Кроме того, для этих предприятий были ослаблены требования к заработной плате сотрудников, на которых распространяется бронирование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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Мы нашли баланс между потребностями коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного ресурса в условиях полномасштабной войны. Повышение уровня бронирования до 75% позволяет ключевым работникам сохранить свои должности, что чрезвычайно важно для стабильности и безопасности общин. На местах коммунальные предприятия часто работают на грани возможностей из-за нехватки кадров. Поддерживать сети в надлежащем состоянии без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад становится очень сложно", — прокомментировал заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

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