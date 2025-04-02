В Украине подорожали овощи борщевого набора: сколько теперь стоят

В Украине подорожало большинство овощей из "борщевого набора", за исключением картофеля, который упал в цене из-за слабого спроса. Общие рыночные тенденции свидетельствуют о вероятном дальнейшем росте стоимости овощей и фруктов весной.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. Эксперты аграрной отрасли и экономисты связывают колебания цен на овощи с несколькими факторами, среди которых сезонность, масштабы урожая, уровень спроса потребителей и расходы на транспортировку.

В течение последней недели цены на "борщевой набор" значительно изменились. Больше всего выросла стоимость капусты, свеклы и лука. В то же время картофель подешевел, став более доступным для покупателей.

картофель – средняя стоимость упала с 18 грн/кг до 16 грн/кг. Причиной удешевления стало высокое предложение на рынке и слабый спрос среди потребителей;

– средняя стоимость упала с 18 грн/кг до 16 грн/кг. Причиной удешевления стало высокое предложение на рынке и слабый спрос среди потребителей; капуста – подорожала, ее цена выросла с 34–40 грн/кг до 42–45 грн/кг. Эксперты объясняют это сезонным уменьшением запасов и увеличением затрат на логистику;

– подорожала, ее цена выросла с 34–40 грн/кг до 42–45 грн/кг. Эксперты объясняют это сезонным уменьшением запасов и увеличением затрат на логистику; свекла – стоимость поднялась с 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Высокий и стабильный спрос на этот овощ влияет на его удорожание;

– стоимость поднялась с 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Высокий и стабильный спрос на этот овощ влияет на его удорожание; лук – цена выросла с 12-14 грн/кг до 14-16 грн/кг, что, вероятно, связано с увеличением себестоимости производства и сокращением запасов.

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Кроме основных овощей, эксперты также отмечают изменение стоимости других продуктов. В частности, огурцы продолжают дорожать, хотя темпы роста замедлились. Если на прошлой неделе их минимальная цена составляла 100 грн/кг, то сейчас она выросла до 110 грн/кг.

В то же время томаты подешевели, и их стоимость уже опустилась ниже уровня прошлого года – с 85-95 грн/кг до 70-90 грн/кг. Также снизилась цена на цветную капусту: сейчас ее продают по 110-120 грн/кг, хотя еще неделю назад она стоила 140-145 грн/кг. Влияние на цены овощей имеют различные факторы:

сезонный фактор: чем ближе весна, тем сложнее хранить запасы, что непосредственно влияет на ценовую политику производителей;

соотношение спроса и предложения: большое количество продукции на рынке способствует снижению цен, тогда как дефицит приводит к их росту;

расходы на транспортировку и хранение: стоимость топлива, электроэнергии и аренды хранилищ формирует конечную цену овощей;

погодные условия: урожайность напрямую зависит от климатических факторов, что может вызвать как избыток, так и недостаток определенных культур.

В сегменте фруктов также зафиксированы изменения. Больше всего выросли цены на яблоки – их минимальная стоимость поднялась с 25 до 30 грн/кг. Это связано с сокращением запасов и стабильным потребительским спросом.

Также аналитики отмечают начало сезона редиса, который сейчас реализуется по 65-70 грн/кг. Ожидается, что с увеличением предложения на рынке его стоимость может претерпеть изменения.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели ценовая ситуация будет оставаться неустойчивой. В частности, картофель может еще больше упасть в цене из-за значительных объемов запасов. В то же время другие продукты, особенно те, которые требуют сложных условий хранения, вероятно, и дальше будут дорожать.

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