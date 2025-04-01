Буде доступний кожному на Великдень: в Україні істотно падають ціни на популярний продукт

У березні 2025 року вартість пшеничного борошна впала на 16%. Фахівці вважають, що це може бути пов’язано з рішенням торгових мереж запровадити знижки напередодні Великодня. Водночас ціни на сировину протягом останнього місяця залишалися стабільними.

Про це повідомляє "Главред" з посиланням на щомісячний моніторинг цін на продукти харчування Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Згідно з даними, серед усіх круп лише борошно продемонструвало зниження ціни.

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Вартість гречки та рису зросла на 4% і 1% відповідно. Аналогічно подорожчали цукор (+4%) та олія (+2%). При цьому ціни на макаронні вироби залишилися без змін.

Вартість гречки у березні зросла на 4%УКАБ

"Соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільно високу вартість насіння соняшнику в оптових закупівлях. Вартість соняшнику зростала у зв'язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмеженою пропозицією через менший урожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць", – зазначили в УКАБ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

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