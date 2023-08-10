Ведмідь у США розігнав весілля, коли увірвався 'за десертом' (відео)

Ведмідь влаштував несподіванку на весіллі в Колорадо, атакувавши десертний стіл, що розміщався у святковому шатрі. Цей інцидент в окрузі Боулдер потрапив на відео.

Як повідомляє видання upi.com, тварина розігнала гостей весілля Кейлін МакРоссі-Мартінес та Брендона Мартінеса, коли вирішила приєднатися до святкування.

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Зазначається, що пара планувала спокійну церемонію обміну обітницями, але погода вирішила додати своїх сюрпризів – розпочалися мусонні дощі. Тож церемонію провели у шатрі.

Відео дня

Коли свято було у розпалі, гості та молодята оточили десертний стіл, де розташувалися різноманітні кондитерські вироби. Аж раптом в шатер увірвався величезний ведмідь, він заліз на стіл та почав поїдати солодощі.

"Наше весілля стало ще яскравішим завдяки ведмедеві, який несподівано з'явився і розпробував наші десерти", – поділився враженнями наречений Брендон Мартінес.

Наречена Кейлін МакРоссі-Мартінес наголосила, що це незабутнє весілля стало важливим нагадуванням про те, що життя не завжди йде за планом, але важливо вміти радіти та ділитися радістю навіть у найнесподіваніших обставинах.

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