Медведь в США разогнал свадьбу, когда ворвался "за десертом" (видео)
Медведь устроил неожиданность на свадьбе в Колорадо, атаковав десертный стол, размещавшийся в праздничном шатре. Этот инцидент в округе Боулдера попал на видео.
Как сообщает издание upi.com, животное разогнало гостей свадьбы Кейлин Макросси-Мартинес и Брендона Мартинеса, когда решило присоединиться к празднованию.
Читайте также: В США медведь залез в дом, съел отбивные и затем скрылся через окно (видео)
Отмечается, что пара планировала спокойную церемонию обмена обетами, но погода решила добавить свои сюрпризы – начались муссонные дожди. Так что церемонию провели в шатре.
Когда праздник был в разгаре, гости и молодожены окружили десертный стол, где разместились разнообразные кондитерские изделия. Вдруг в шатер ворвался огромный медведь, он залез на стол и стал поедать сладости.
"Наша свадьба стала еще ярче благодаря медведю, который неожиданно появился и распробовал наши десерты", – поделился впечатлениями жених Брендон Мартинес.
Невеста Кейлин Макросси-Мартинес подчеркнула, что эта незабываемая свадьба стала важным напоминанием, что жизнь не всегда идет по плану, но важно уметь радоваться и делиться радостью даже в самых неожиданных обстоятельствах.
Предлагаем узнать, удалось ли выжить моряку, яхту которого атаковала стая косаток.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!