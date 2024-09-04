Механік назвав ТОП-5 марок авто, які рідко ламаються

Деякі автомобільні марки відзначаються надійністю та рідко виходять з ладу – це добре відомо фахівцям, які займаються ремонтом авто.

Досвідчений автомеханік зі США на ім’я Йонатан нещодавно поділився у TikTok п’ятьма брендами автомобілів, які майже не створюють клопоту своїм власникам. Про це пише motorbiscuit.

Toyota та Lexus

Toyota разом зі своїм підбрендом Lexus традиційно відзначаються високою надійністю. Через це експерт розмістив їх на перших позиціях свого рейтингу. За словами Йонатана, автомобілі цих брендів здатні подолати понад 400 000 кілометрів без значних несправностей.

Volvo

Дехто вважає, що надійність автомобілів Volvo останнім часом знизилася. Проте Йонатан не згоден із цим твердженням. Він заявляє, що ця марка не викликає особливих проблем, а тривала гарантія від виробника свідчить про те, наскільки шведська компанія цінує довіру своїх клієнтів.

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Mazda

Механік зазначив, що деякі моделі Mazda стикаються з проблемами у роботі головок циліндрів, але загалом ці машини вирізняються надійністю та стильним дизайном. На думку Йонатана, японський бренд залишається одним із найбільш недооцінених на ринку.

BMW

Чимало людей вважають, що автомобілі BMW часто ламаються, створюючи власникам багато клопоту. Проте експерт має іншу думку. Хоча обслуговування цих авто є дорогим, він підкреслює, що автомобілі BMW відрізняються високою якістю конструкції.

Електромобілі

Як і багато інших автомеханіків, Йонатан наголошує на високій надійності електрокарів, таких як Tesla, Hyundai та Kia. Однак він часто стикається з гібридами у своїй майстерні, тому зазначає: "Електромобілі трапляються мені не так часто".

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