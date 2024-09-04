Механик назвал ТОП-5 марок авто, которые редко ломаются

Некоторые автомобильные марки отличаются надежностью и редко выходят из строя – это хорошо известно специалистам, которые занимаются ремонтом авто.

Опытный автомеханик из США по имени Йонатан недавно поделился в TikTok пятью брендами автомобилей, которые почти не создают хлопот своим владельцам. Об этом пишет motorbiscuit.

Toyota и Lexus

Toyota вместе со своим подбрендом Lexus традиционно отличаются высокой надежностью. Поэтому эксперт разместил их на первых позициях своего рейтинга. По словам Йонатана, автомобили этих брендов способны преодолеть более 400 000 километров без значительных неисправностей.

Volvo

Некоторые считают, что надежность автомобилей Volvo в последнее время снизилась. Однако Йонатан не согласен с этим утверждением. Он заявляет, что эта марка не вызывает особых проблем, а длительная гарантия от производителя свидетельствует о том, насколько шведская компания ценит доверие своих клиентов.

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Mazda

Механик отметил, что некоторые модели Mazda сталкиваются с проблемами в работе головок цилиндров, но в целом эти машины отличаются надежностью и стильным дизайном. По мнению Йонатана, японский бренд остается одним из самых недооцененных на рынке.

BMW

Многие считают, что автомобили BMW часто ломаются, создавая владельцам много хлопот. Однако эксперт имеет другое мнение. Хотя обслуживание этих авто является дорогим, он подчеркивает, что автомобили BMW отличаются высоким качеством конструкции.

Электромобили

Как и многие другие автомеханики, Йонатан отмечает высокую надежность электрокаров, таких как Tesla, Hyundai и Kia. Однако он часто сталкивается с гибридами в своей мастерской, поэтому отмечает: "Электромобили попадаются мне не так часто".

Напомним, ранее были названы ТОП-10 лучших семейных кроссоверов до $12 000.

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