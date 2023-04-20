Мертвецький Великдень 2023: традиції, історія, що не можна робити

Святкування Навського Великодня припадає на Світлу седмицю. Історія цього свята починається ще в давні дохристиянські часи. У цей день вшановували мертвих.

Коли відзначають Навський Великдень 2023

Свято носить кілька назв: Навський Великдень, Мавський Великодень, Мертвецький Великдень. Назва походить від старослов'янського кореня "нав", що означає "мрець" або "ворожий дух". Наші предки вірили, що душі померлих необхідно згадувати. Якщо не віддавати їм шану вони розсердяться та можуть помститися. Навський Великдень 2023 відзначають 20 квітня.

Традиції та історія цього дня

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Ще наші предки вірили що з Великодня до Радуниці душі померлих можуть прийти на землю. Навський Великдень – день, коли Пасху відзначають мертві. Краще не зустрічатись з потойбічними гостями вночі: хрест чи молитва не мають впливу на них. За рік мертві можуть кілька разів прийти на землю: на Різдво, напередодні Великодня та Зелених свят, на Дмитра. Вважалося, що вони піклувались про благополуччя живих.

Зазвичай, у Навський Великдень у будинку запалювали свічку, щоб душі було легше знайти дорогу. Також, на підвіконня ставили поминальну страву – коливо. Перед Мертвецьким Великоднем прийнято прибирати могили, залишати там їжу та пригощати людей похилого віку з проханням помолитися за мертвого. Також, пекли обрядовий хліб: велику паляницю та три менші. На Хоминому тижні влаштовували "прощальну трапезу", проводячи померлих до потойбіччя.

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Що не можна робити у Мертвецький Великдень

– заборонено називати померлих "мерцями" або "покійниками", адже в цей час вони перебувають вдома і можуть почути;

– заборонено ходити на цвинтар вночі.

– заборонено сваритися;

– під забороною погані слова про покійних.

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