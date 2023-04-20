Чому у четвер не можна ділитись своїми снами: народні прикмети та забобони цього дня тижня

Четвер – це день, який перш за все асоціюється зі словом "чистий". Згідно з прикметами, цей день є легким і віщує удачу. Юпітер, покровитель четверга, наповнює цей день мудрістю та розсудливістю. Окрім того, цей день має деякі обмеження та рекомендації щодо того, що можна робити, а що не можна.

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За прикметами, у четвер не рекомендується ділитися вмістом снів, особливо якщо вони нехороші та тривожні. Оскільки саме в четвер сни мають звичай збуватися, такі сни можуть стати реальністю. Також не варто озвучувати будь-які негативні думки, передчуття або побажання, оскільки є висока ймовірність того, що кожне слово може втілитися в реальність. У четвер також не слід готувати квас.

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За прикметами, четвер є сприятливим для старту нових починань, здійснення великих покупок та навіть для зміни місця проживання. Цей день сприяє продуктивній роботі та надихає на нові ідеї.

Для жінок, прийнято в середу ввечері набрати воду і покласти в неї срібні кільця або ложки, а вранці четверга цією водою умити обличчя. Це надасть жінкам красу і захистить від заздрісних та лихих очей протягом року.

У четвер також рекомендується повернути борги, оскільки це може привести до більшого благополуччя в майбутньому.

Нарешті, у четвер необхідно наводити порядок в квартирі, оскільки цей день сприяє продуктивності та працездатності.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

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