Почему в четверг нельзя делиться своими снами: народные приметы и предрассудки в этот день недели
Четверг – это день, прежде всего ассоциирующийся со словом "чистый". По приметам, этот день является легким и предвещает удачу. Юпитер, покровитель четверга, наполняет этот день мудростью и благоразумием. Кроме того, этот день имеет некоторые ограничения и рекомендации по поводу того, что можно делать, а что нельзя.
Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги
По приметам, в четверг не рекомендуется делиться содержанием снов, особенно если они нехорошие и тревожные. Поскольку именно в четверг сны имеют обыкновение сбываться, такие сны могут стать реальностью. Также не стоит озвучивать какие-либо негативные мысли, предчувствия или пожелания, поскольку есть высокая вероятность того, что каждое слово может воплотиться в реальность. В четверг тоже не следует готовить квас.
По приметам, четверг благоприятный для старта новых начинаний, совершения крупных покупок и даже для смены места жительства. Этот день способствует продуктивной работе и вдохновляет новые идеи.
Для женщин принято в среду вечером набрать воду и положить в нее серебряные кольца или ложки, а утром четверга этой водой умыть лицо. Это придаст женщинам красоту и защитит от завистливых и злых глаз в течение года.
В четверг также рекомендуется вернуть долги, поскольку это может привести к большему благополучию в будущем.
Наконец, в четверг нужно наводить порядок в квартире, поскольку этот день содействует производительности и работоспособности.
Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!