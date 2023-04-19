Чому не можна стригтись самостійно та кидати волосся у воду: прикмети та заборони

Волосся завжди вважалося певним "накопичувачем" життєвої енергії та досвіду людини. Тому варто ставитись до нього дуже дбайливо, адже деякі дії з волоссям можуть позбавити людину щастя і навіть укоротити життя, згідно з народними прикметами, які існують у нашому суспільстві.

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Негативні прикмети

Однією з таких заборон є самостійне стриження волосся або дозволяти це робити родичам. За віруваннями, якщо стригти волосся самому, можна вкоротити собі життя, а якщо це робить родич, то це може спричинити сильні конфлікти з цією людиною. Тому, якщо ви хочете довгого та щасливого життя, краще довірити своє волосся професіоналам.

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Ще одна заборона полягає в стриженні та митті волосся перед важливими подіями, наприклад, перед іспитами студентам. За віруваннями, це може призвести до втрати накопиченої та вивченої інформації. Так що, краще утриматися від стриження та миття волосся перед важливими подіями, щоб не втратити цінні знання.

Ще одна прикмета пов'язана зі викиданням зістриженого волосся у воду жінкам. За повір'ями, якщо викинути своє волосся у воду, то разом з волоссям течія забере вашу долю. Тому, якщо ви хочете уникнути негативних наслідків, краще зберігати своє волосся і не викидати його у воду.

Також варто уникати стриження волосся свого чоловіка чи дружини, за віруваннями. Вважається, що ця дія може призвести до розбіжностей у сім'ї.

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Позитивні прикмети

Прикмети та повір'я пов'язані з волоссям мають свої особливості. Згідно з народними віруваннями, деякі дії з волоссям можуть вплинути на щастя та долю людини. Ось декілька позитивних прикмет пов'язаних з волоссям, про які варто знати.

Знайти на своєму одязі чуже волосся – до добрих новин. За повір'ям, знайдене на одязі чуже волосся може свідчити про наближення добрих подій або приємних новин у майбутньому. Це може бути розглянуто як позитивний знак, який надає надії та оптимізму; Розчісувати волосся перед сном – позбавлятися накопиченої за день негативної інформації. За віруванням, розчісування волосся перед сном може вплинути на емоційний стан людини. Воно може допомогти позбутися негативної енергії, яка накопичилася за день, та створити відчуття заспокоєння перед сном; Щоб позбавитися неприємного минулого, необхідно підстригти волосся. Згідно з деякими віруваннями, підстригання волосся може символізувати відкриття нових початків та позбавлення від негативних впливів минулого. Воно може бути розглянуто як крок до змін та очищення від старих енергій; Власниці кучерявого волосся є щасливими. За деякими прикметами, власниці кучерявого волосся вважаються щасливими, оскільки кучеряве волосся вважається символом щастя.

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