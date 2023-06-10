Місце найбільшої космічної катастрофи в історії людства: в Китаї виявили воронку глибиною 579 метрів:

На північному сході Китаю в окрузі Ілань провінції Хейлунцзян виявили величезний кратер від метеориту віком 49 тисяч років. Як повідомляють науковці, це був найпотужніший удар астероїда в історії сучасного людства.

Про це пише South China Morning Post.

Звісно, по великій території нашої планети розкидані ударні кратери, та всі вони мають вік понад 300 000 років, утворившись ще до появи homo sapiens. Китайський 100-метровий астероїд був в рази меншим за свого 10-кілометрового побратима, який знищив динозаврів.

Однак, небесне тіло,яке впало в Китаї рухалось значно швидше та впало вертикально, спричинивши вибух у 500–2000 разів більш потужний за атомну бомбу в Хіросімі. Вдарившись об земну поверхню, астероїд спричинив потужні ударні хвилі та смертельне підвищення температури, перетворюючи граніт на скло та знищивши все в радіусі десятків кілометрів. Утворилась воронка глибиною 579 метрів.

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"Кратер такий молодий, а зразки бурового снаряду такі свіжі, що це було майже як подія, яка сталася вчора", – заявив професор Чен Мін, провідний науковець з Інституту геохімії Гуанчжоу китайської академії наук.

Кратер ідентифікували ще 20 років тому завдяки супутниковим знімкам, але вивчати почали в 2019 році.

"Ілань – найглибше сформований кратер, який ми коли-небудь бачили", – сказав професор Чен.

Нагадаємо, археологи знайшли каное народу майя в хорошому стані віком 1000 років у прісноводній водоймі на півночі Юкатану.

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