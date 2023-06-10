Место величайшей космической катастрофы в истории человечества: в Китае обнаружили воронку глубиной 579 метров.

На северо-востоке Китая в округе Илань провинции Хэйлунцзян обнаружили огромный кратер от метеорита возрастом 49 тысяч лет. Как сообщают ученые, это был мощнейший удар астероида в истории современного человечества.

Об этом пишет South China Morning Post.

Конечно, по большой территории нашей планеты разбросаны ударные кратеры, но их возраст более 300 000 лет, и образовались они еще до появления homo sapiens. Китайский 100-метровый астероид был в разы меньше своего 10-километрового собрата, уничтожившего динозавров.

Однако упавшее в Китае небесное тело двигалось значительно быстрее и упало вертикально, вызвав взрыв в 500–2000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Ударившись о земную поверхность, астероид вызвал мощные ударные волны и смертельное повышение температуры, превращая гранит в стекло и уничтожив все в радиусе десятков километров. Образовалась воронка глубиной 579 метров.

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"Кратер такой молодой, а образцы бурового снаряда так свежи, что это было почти как событие, которое произошло вчера", – заявил профессор Чен Мин, ведущий ученый из Института геохимии Гуанчжоу китайской академии наук.

Кратер идентифицировали еще 20 лет назад благодаря спутниковым снимкам, но начали изучать в 2019 году.

"Илань – глубочайше сформированный кратер, который мы когда-либо видели", – сказал профессор Чен.

Напомним, археологи нашли каноэ народа майя в хорошем состоянии в возрасте 1000 лет в пресноводном водоеме на севере Юкатана.

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