В Мексике нашли каноэ народа майя возрастом 1000 лет

Археологи нашли каноэ народа майя в хорошем состоянии возрастом 1000 лет в пресноводном водоеме на севере Юкатана во время раскопок вблизи Чичен-Ицы – культурного центра майя. Раскопки проводились через строительство новой железнодорожной линии "Поезд майя"

Об этом пишет BBC.

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Представители Национального института антропологии и истории Мексики сообщили, что длина каноэ составляет 1,6 м, а ширина – 80 сантиметров. Возможно, его использовали в качестве сосуда для воды или во время церемоний.

Каноэ создано в период между 830 до 950 p. н.э., точный возраст установят ученые. Для этого они создадут 3D-модель, которая ускорит процесс изучения находки.

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Напомним, в горах Испании обнаружили наскальные рисунки в возрасте 7000 лет.

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