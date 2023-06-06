В горах Испании обнаружили наскальные рисунки возрастом 7000 лет (фото)

В Испании во время исследования гор из беспилотников ученые наткнулись на скальные рисунки. Находка датируется около 7000 лет.

Рисунки расположены в пещерах в горах. Об этом сообщает Artnet News.

"Есть много труднодоступных районов гор Аликанте. Использование дрона для фотографирования стен – это быстрый способ, и эта недавняя находка означает, что можно найти много доисторических наскальных рисунков", – рассказали исследователи.

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Необработанные фотографии пещер проанализированы и увеличены, показывая именно то, на что надеялась команда. В первой пещере, расположенной в ущелье Кастеллет-Барранк-дель-Сальт, была сцена с фигурами размером примерно в четыре дюйма, включая лучников, оленей и козлов, некоторые из которых были забиты стрелой.

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Исследователи считают, что это нечто вроде прорывного открытия, которое позволит лучше понять, как развивались стиль пещерной живописи в регионе.

Несмотря на то, что дроны все чаще используются в полевой археологии, это один из первых случаев их применения для поиска наскальных рисунков.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу с мумиями детей.

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