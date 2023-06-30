Металік, вельвет та оверсайз: названо найстильніші штани на 2023 рік (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

У своєму TikTok-каналі вона зауважила, що варто звернути увагу на шкіряні штани та шкіру з імітацією старої шкіри. Крім цього, актуальними залишаються металік та вельвет.

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Актуальними залишаються брюки вільного крою, оверсайз, з відворотом, карго класичні або карго у спортивному стилі.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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