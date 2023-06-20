5 базових речей на літо, які повинна мати кожна модниця (фото)

Не обов'язково щосезону оновлювати гардероб, щоб мати стильний вигляд. Достатньо мати базові речі, з якими ти зможеш створити цікаві образи.

Elle запропонувало 5 речей, які стануть незамінною базою у вашій шафі. Це дозволить зробити процес створення образу легким та успішним.

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Обирайте на літо речі з легкої або натуральної тканини, які будуть практичними та комфортними. Вам має бути їх зручно одягати у спеку.

Також це вирішить ще одну популярну проблему в дівчат – вам завжди буде що одягнути. Оскільки базові речі можна поєднувати з яскравими та більш екстравагантними.

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Біла майка

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Шорти

Обирайте шорти з деніму або з натуральних тканин.

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Проста сорочка

Обирайте прості сорочки – білі, блакитні, молочні, у смужку чи яскраві. Їх можна буде поєднати з різними майками, топами, футболками тощо.

Світлі штани

Стилісти пропонують одягати світлі штани з льону або бавовни, які підійдуть для виходу в місто або ж в подорож.

Сукня

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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