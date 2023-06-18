Підійде сміливим дівчатам: в тренди повернувся купальник з 60-х років (фото)

В моду повернувся легендарний купальник 60-х років та став трендом 2023 року. Трикіні – модель, яка відрізняється особливою сміливістю та жіночністю.

Йдеться про асиметричний купальник, який з'єднує верхню та нижню частину. Розповідаємо, на які моделі треба звернути увагу в 2023 році.

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У 1960-х роках ХХ століття вперше з'явилася модель трикіні. А цьогоріч вона набрала нової популярності.

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У цьому фасоні верхня та нижня частини купальника поєднуються додатковою секцією між ними. Це вузька або широка смуга.

Родзинкою трикіні у 2023 році є асиметрія та яскраві кольори. Обирайте моделі з глибокими вирізами та незвичайними формами секцій.

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Цьогоріч дизайнери додали об'ємні банти, паєтки, намисто, вишивку та інший декор.

Цікавою моделлю цього року є трикіні у стилі кроше – в’язані гачком.

У 2023 році можна обирати абсолютно різні кольори та відтінки. Немає жодних табу. Але популярними цього літає чорний, кораловий, червоний, строкатий, зелений та синій.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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