Подойдет смелым девушкам: в тренды вернулся купальник с 60-х годов (фото)
В моду вернулся легендарный купальник 60-х годов и стал трендом 2023 года. Трикини – модель, отличающаяся особой смелостью и женственностью.
Речь идет об асимметричном купальнике, соединяющем верхнюю и нижнюю часть. Рассказываем, на какие модели следует обратить внимание в 2023 году.
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В 1960-х годах XX века впервые появилась модель трикини. А в этом году она приобрела новую популярность.
В этой фасоне верхняя и нижняя части купальника совмещаются дополнительной секцией между ними. Это узкая или широкая полоса.
Изюминкой трикини в 2023 году асимметрия и яркие цвета. Выбирайте модели с глубокими вырезами и необычными формами секций.
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В этом году дизайнеры добавили объемные банты, пайетки, бусы, вышивку и другой декор.
Интересной моделью этого года есть трикини в стиле кроше – вязаные крючком.
В 2023 году можно выбирать совершенно разные цвета и оттенки. Нет никаких табу. Но популярными этого летает черный, коралловый, красный, пестрый, зеленый и синий.
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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.
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